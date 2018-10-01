В РАН назвали фантастическим открытие Нобелевских лауреатов по медицине

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент Российской академии наук, академик Владимир Чехонин назвал выдающимся открытие иммунологов Тасуку Хондзё и Джеймса Эллисона, которые стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в этом году за внедрение новых подходов к терапии онкологии.

"Это фантастическое совершенно открытие, которое, по сути дела, транслирует фундаментальные разработки в области изучения пролиферации (новообразование клеток и внутриклеточных структур - ИФ) Т-лимфоцитов - клеток, которые ответственны за иммунитет - в клиническую практику", - сказал Чехонин "Интерфаксу" в понедельник.

Он подчеркнул, что награда вручена за целый комплекс статей, работ и исследований Хондзё и Эллисона, которые были проведены в период с 1987 по 2000-е годы, причем их результаты уже используются в мире для лечения меланомы - одной из самых смертоносных злокачественных опухолей человеческого организма.

"Это не просто научная фундаментальная работа. Эта работа, которая привела к созданию нового лекарственного препарата, даже группы препаратов, которые активно применяются для лечения пациентов, спасают тысячи и тысячи людей", - сказал академик.

Он добавил, что Нобелевская премия редко присуждается за одну-две работы, их, как правило, присуждают ученым, которые провели серию основополагающих фундаментальных разработок.

"Безусловно, это большой успех", - добавил вице-президент РАН.

Ранее в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет объявил о присуждении премии в области физиологии и медицины иммунологам Эллисону (США) и Хондзё (Япония).

Джеймс Эллисон - иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М.Д.Андерсона Техасского университета. Тасуку Хондзё - иммунолог, лауреат множества премий, работает в Киотском университете.

Ранее Хондзё обнаружил белок в клетках иммунной системы, который можно использовать для предотвращения развития рака.

В свою очередь Эллисон выявил еще один компонент иммунной системы, который сдерживает механизм иммунного ответа. Американский ученый определил, что если освободить клетки иммунной системы от этого ограничителя, организм будут значительно быстрее определять и уничтожать раковые клетки.

Открытия этих ученых заложили базу для эффективной терапии онкологических заболеваний - с 2010 года стали появляться препараты на ее основе.