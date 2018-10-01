Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии рака

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. В этом году премии удостоились ученые -иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Прямая трансляция объявления победителя велась на сайте Нобелевского комитета.

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The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo "for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation." pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

Эллисон и Хондзё разработали принципиально новый подход к терапии рака, отличный от существовавших ранее радиотерапиии и химиотерапии, который известен как "ингибирование чекпойнтов" клеток иммунитета. Их исследования посвящены тому, как устранить подавление активности клеток иммунной системы со стороны раковых клеток, уточняет N+1.

Японский иммунолог Тасуку Хондзё из университета Киото открыл рецептор PD-1 (Programmed Cell Death Protein-1) на поверхности лимфоцитов, активация которого приводит к подавлению их активности. Его американский коллега Джеймс Эллисон впервые показал,что антитело, блокирующее ингибиторный комплекс CTLA-4 на поверхности Т-лимфоцитов, введенное в организм животных с опухолью, приводит к активации противоопухолевого ответа и уменьшению опухоли.

Награду в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма. В его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек.

Победители прошлого года

В 2017 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили ученым из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, говорится на сайте Нобелевского комитета.

Циркадными ритмами называют суточные колебания различных параметров организма, характерные практически для всех живых существ. Исследователи независимо друг от друга открыли на плодовой мушке Drosophila melanogaster ген и белок period, концентрация которого колеблется с периодичностью 24 часа и определяет работу "биологических часов" животного.

"Нобелевская неделя" без литературы

С вручения премии по физиологии и медицине стартовала "нобелевская неделя", она пройдет с 1 по 8 октября. Во вторник, 2 октября, станет известен лауреат в области физики, 3 октября - химии. Лауреата премии мира огласят в пятницу, 5 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 8 октября.

В этом году в Стокгольме огласят имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать Нобелевскую премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было принято из-за скандала в Шведской академии с обвинениями в сексуальных и финансовых злоупотреблениях, в результате которого из организации ушли шесть ее членов. Ситуация, в которой вручение премии по литературе перенесли из-за скандала, - первая в истории награды. Между тем и раньше были случаи, когда премию по литературе не присуждали. Так, в 1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награды. В последний раз Шведская Академия наук не вручала Нобелевскую премию по литературе в 1943 году во время Второй мировой войны.

Размер Нобелевской премии в прошлом году был увеличен до 9 млн шведских крон ($1,12 млн).

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день, когда в 1896 году скончался шведский предприниматель и изобретатель Альфред Нобель.