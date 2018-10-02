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Минобороны предложило увеличить штраф для призывников за неявку в военкомат

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны РФ предлагается увеличить штраф за неявку призывников в военкомат, сообщил начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Виктор Глотов.

"Назрела необходимость внесения изменений в законодательство РФ в части увеличения размеров административных штрафов за нарушения в области воинского учёта" - сказал Глотов на совещании в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

"В настоящее время незначительный размер штрафа за неисполнение гражданами конституционной обязанности по защите Отечества - всего лишь 500 рублей - способствует совершению ими административных правонарушений в области воинского учёта", - подчеркнул он.

Как уточнил Глотов "Интерфаксу", речь идет в первую очередь о неявке граждан в военкомат после получения повестки.

К нарушениям в области воинского учета также относится неоповещение о смене места жительства и изменении личных данных, отказ от дополнительного медицинского обследования, назначенного военной комиссией.

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Теги: Минобороны

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