Планы по призыву в армию снизили на 1,5 тыс. человек из-за роста числа контрактников

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Осенью ряды Вооруженных сил страны пополнят 132,5 тысячи человек, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский на совещании в Курской области, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Призывников будет на 1,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Это связано с увеличением количества военнослужащих по контракту", - отметил Бурдинский.

По видеосвязи о ходе призывной кампании также доложили представители администраций из Тамбовской, Омской областей, Забайкальского и Ставропольского краев, города Севастополь, а также начальники военных округов и Северного флота.