Россияне пожаловались на хроническую нехватку лекарств в аптеках

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Две трети российских медиков сообщают о случаях, когда в текущем году гражданам не выписывались льготные рецепты из-за отсутствия лекарств в аптеках, каждый пятый врач в этом году сталкивался с тем, что онкобольные не могли получить обезболивающие, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом.

ОНФ совместно с Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" провел опрос при помощи мобильного приложения "Справочник врача", в котором зарегистрировано более 400 тыс. медицинских работников. В опросе приняли участие 3 тыс. медработников, из них 2,6 тыс. - врачи-специалисты.

"68% медработников ответили, что им известны случаи, когда в 2018 году пациентам не выписывали льготный рецепт - нужного лекарства попросту не было в аптеках", - говорится в докладе ОНФ, опубликованном во вторник.

Согласно опросу, 30% респондентов сообщили о том, что руководство медучреждений оказывает давление на врачей, чтобы они выписывали только конкретные лекарства.

"Более трети (37%) опрошенных назвали доступность льготных лекарств для населения в своем регионе в 2018 году "высокой" или "хорошей". И почти столько же - 38,8%, - считают ее, наоборот, низкой. В 2016-2017 гг. на плохую доступность препаратов жаловались 51,4% участников опроса", - отметили в движении.

Кроме того, 71,7% опрошенных сообщили о случаях отсутствия в 2018 году нужных препаратов в стационарах государственных и муниципальных больниц.

"О примерах, когда онкологические больные не могли получить обезболивающие лекарства, заявили 21,3% респондентов. Большинство же медработников (78,7%) не сталкивались с такой проблемой", - сообщается в исследовании.