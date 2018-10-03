В Башкирии проверят информацию о выдаче просроченного инсулина детям-диабетикам

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Башкирии организовал проверку по информации СМИ о предоставлении детям, страдающим сахарным диабетом, лекарств с истекшим сроком годности, сообщила пресс-служба министерства.

"В связи с появлением в средствах массовой информации данных о том, что якобы зафиксированы случаи предоставления лекарственных препаратов (инсулин) с истекшим сроком годности, министерство здравоохранения РБ сообщает, что специалистами министерства по данному факту начата ведомственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее одно из региональных СМИ сообщило, что родителям детей-диабетиков в Уфе выдавали просроченные лекарства. Так, по словам обратившейся в издание жительницы Уфы, срок годности одного из препаратов, который предоставили ее ребенку в медучреждении, истек еще в марте этого года.