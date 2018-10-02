Госфильмофонд получит на модернизацию 3,76 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госфильмофонд в течение пяти лет с 2019 по 2024 год получит 3,76 млрд рублей на модернизацию, организация планирует оцифровать весь свой архив, сообщил гендиректор фонда Вячеслав Тельнов журналистам во вторник.

"На модернизацию Госфильмофонда на пять лет выделено 3 млрд 760 млн рублей. К сожалению, туда не входит строение фильмохранилища. Сумма будет выделена не равными долями. Период - 2019-2024 год", - сказал Тельнов.

По его словам, в настоящее время оцифровано всего около 8% коллекции Госфильмофонда.

"Но нам предоставлена уникальная возможность в течение пяти лет модернизировать Госфильмофонд, мы вошли в список Национальных проектов. Госфильмофонд будет полностью переоснащен. Задача - оцифровать весь наш архив", - сказал гендиректор.

Тельнов добавил, что в год Госфильмофонд зарабатывает около 140-150 миллионов рублей за счет оцифровки и сдачи картин в аренду.