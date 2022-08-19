Гендиректором Госфильмофонда стал бывший сотрудник ЦИК и администрации президента

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором Госфильмофонда России назначен Александр Павлов, сообщили в пресс-службе Минкультуры. Раньше эту должность занимал Роман Чистяков.

В пресс-службе отметили, что Павлов родился в 1960 году в Новосибирске и с отличием окончил Донецкий государственный университет по специальности физика. Он кандидат политических наук. Ранее он работал аботал в высших органах государственной власти России, в том числе в Центризбиркоме России и администрации президента. С 2008 года он руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности "МосГорУслуга".

Павлова представили коллективу фонда первый замминистра культуры Сергей Обрывалин и директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко.