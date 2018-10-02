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В Карелии заподозрили в педофилии директора музея, сотрудничавшего с Юрием Дмитриевым

Сергей Колтырин вместе с местным "Мемориалом" организовывал памятные мероприятия на урочище Сандармох

В Карелии заподозрили в педофилии директора музея, сотрудничавшего с Юрием Дмитриевым
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Двух жителей Карелии подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба СКР Карелии во вторник.

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"По версии следствия, в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, один из подозреваемых - директор Медвежьегорского районного краеведческого музея Сергей Колтырин, а второй - его знакомый. Известно, что Колтырина задержали во вторник утром в Медвежьегорске.

"В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.

Медвежьегорский музей был организован в 1962 году. Колтырин руководит им с 1991 года. Ежегодно 5 августа музей организует и проводит День памяти в урочище Сандармох, раскопками которого занимался историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, которого обвиняют по той же статье.

Сандармох и РВИО

В августе 2018 года стало известно, что Российское военно-историческое общество намерено провести в Сандармохе раскопки, в результате которых рассчитывает найти останки советских военнопленных, расстрелянных оккупационными финскими войсками. Дмитриев и его коллеги из "Мемориала" выступали против этой инициативы, считая ее политически мотивированной попыткой переписывания истории.

Как писала "Фонтанка" в августе, министерство культуры Карелии поручило Колтырину подготовить обращение к РВИО с просьбой помочь "определить границы захоронения" в Сандармохе.

"Я-то понимаю, что здесь не могло быть расстрелов финских узников… А что от меня зависит? Я всего лишь директор музея. Вы приехали - и уехали. А мне тут работать. Я боюсь за свой музей. Я боюсь судьбы Дмитриева…", - сказал тода Колтырин изданию.

Дело Юрия Дмитриева

В декабре 2016 года на основании анонимного доноса Дмитриева задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии. Следствие обвиняло руководителя карельского "Мемориала" в том, что он фотографировал свою несовершеннолетнюю приемную дочь для изготовления порнографических материалов, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, признав его виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. Однако Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

27 июля 2018 года Дмитриева вновь задержали. На него завели уголовное дело о совершенни секусального насилия над несовершенолетним.

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Теги: Карелия, Юрий Дмитриев

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