Директор музея в Карелии признался в развращении несовершеннолетнего

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Один из подозреваемых по делу о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего в Карелии дал признательные показания, сообщает пресс-служба республиканского СКР.

По данным информированного источника, свою вину признал руководитель краеведческого музея Медвежьегорска Сергей Колтырин.

Как сообщалось ранее, во вторник утром в городе Медвежьегорске были задержаны двое мужчин, подозреваемых в педофилии. По версии следствия, в сентябре 2018 года они совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Информированный источник сообщал, что задержаны Колтырин и его знакомый.

Возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий (ч. 4 ст. 135 УК РФ).

Медвежьегорский музей был организован в 1962 году. Колтырин руководит им с 1991 года. Ежегодно 5 августа музей организует и проводит День памяти в урочище Сандармох, раскопками которого занимался историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев. Последнего также обвиняют в совершении развратных действий.