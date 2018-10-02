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"Аэрофлот" отказался от полетов в Якутск на время ремонта в аэропорту

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" прекратит полеты в Якутск на время реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта, сообщил глава Якутии Айсен Николаев журналистам во вторник.

"Ситуация крайне серьезная. Идет реконструкция ВПП аэропорта Якутск, когда длина полосы, которая уже и без того сокращена, будет сокращаться дальше. В течение 2019 и частично в 2020 году только один вид самолетов может долетать из Якутска до Москвы без пересадок - это Boeing-737-700. Этот самолет берет всего 125 пассажиров на борт. Соответственно экономически это не очень выгодно. Поэтому "Аэрофлот" полностью отказался от рейсов в Якутию", - сказал А.Николаев.

По его словам, "Аэрофлот" объясняет это тем, что у компании нет самолетов такого класса, и "при такой полосе с допусками пилотов тоже есть определенные проблемы". "В общем, летать не будут. Последний рейс у них состоится, если не ошибаюсь, 28 или 29 октября", - сказал глава Якутии.

Он также сообщил, что S7 не откажется от полетов в Якутск, но использовать планируется не Boeing, а Sukhoi Superjet. Рейсы из Якутска в Москву и обратно будут осуществляться с пересадкой в Новосибирске.

"Прямые рейсы из Якутска в Москву будет выполнять только авиакомпания "Якутия". Также мы ведем переговоры с компанией "АЛРОСА", чтобы они тоже летали из Якутска в Москву, но консенсус пока не достигнут", - сказал А.Николаев.

Ранее Николаев сообщал "Интерфаксу", что авиакомпания "Якутия" вынуждена на два года взять в лизинг самолеты Boeing-737-700, чтобы обеспечить полеты на период реконструкции ВПП аэропорта Якутска, а потом вернет их обратно.

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