Аэропорт в Нерюнгри не будет принимать самолеты с июля по октябрь

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Нерюнгри в Якутии с июля по октябрь не будет принимать самолеты, поскольку его искусственная взлетно-посадочная полоса полностью закроется н ремонт, сообщила пресс-служба оператора аэропорта - федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера".

При этом вертолеты аэропорт будет принимать без ограничений.

В 2019 году аэропорт Нерюнгри был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Там планируют реконструкцию ВПП, строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью 300 пассажиров в час, склада ГСМ, аварийно-спасательной станции. На эти цели из федерального бюджета выделено 7,4 млрд рублей. Первоначально все работы планировалось завершить до конца 2022 года.

Предполагалось, что ради ремонта прием рейсов будет прекращен на 14 месяцев, с августа 2021 года по октябрь 2022 года, но затем сроки работ решили сократить. Теперь по плану длина ВПП будет ограничена до 1850 метров с 1 по 30 июня, а полностью ее закроют только с 1 июля по 31 октября.

"Закрытие на 14 месяцев - очень длительное время и, конечно, повлияет как на работу аэропорта, так и на жизнедеятельность района в целом. (...) и мы не сможем принимать воздушные суда 1 класса, особенно в зимний период, когда аэропорт Нерюнгри зачастую становится запасным аэродромом (для аэропорта Якутска - ИФ)", - объяснил через пресс-службу директор по строительству и модернизации "Аэропорты Севера" Олег Федоров.

С 1 ноября аэропорт планирует пройти сертификацию реконструированной полосы. Затем прием рейсов будет возобновлен.

Аэропорт "Нерюнгри" (он же "Чульман") - самый южный авиаузел Якутии. Имеет две ВПП - грунтовую для вертолетов и бетонную (длиной 3,6 км, шириной 45 м) для самолетов. Основными клиентами аэропорта из числа перевозчиков являются авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Газпром-Авиа", "ИрАэро", "НордСтар" и "Сибирь" (S7 Airlines).