Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:19Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 120 217 175+341 972

Аэропорт в Нерюнгри не будет принимать самолеты с июля по октябрь

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Нерюнгри в Якутии с июля по октябрь не будет принимать самолеты, поскольку его искусственная взлетно-посадочная полоса полностью закроется н ремонт, сообщила пресс-служба оператора аэропорта - федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера".

При этом вертолеты аэропорт будет принимать без ограничений.

В 2019 году аэропорт Нерюнгри был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Там планируют реконструкцию ВПП, строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью 300 пассажиров в час, склада ГСМ, аварийно-спасательной станции. На эти цели из федерального бюджета выделено 7,4 млрд рублей. Первоначально все работы планировалось завершить до конца 2022 года.

Предполагалось, что ради ремонта прием рейсов будет прекращен на 14 месяцев, с августа 2021 года по октябрь 2022 года, но затем сроки работ решили сократить. Теперь по плану длина ВПП будет ограничена до 1850 метров с 1 по 30 июня, а полностью ее закроют только с 1 июля по 31 октября.

"Закрытие на 14 месяцев - очень длительное время и, конечно, повлияет как на работу аэропорта, так и на жизнедеятельность района в целом. (...) и мы не сможем принимать воздушные суда 1 класса, особенно в зимний период, когда аэропорт Нерюнгри зачастую становится запасным аэродромом (для аэропорта Якутска - ИФ)", - объяснил через пресс-службу директор по строительству и модернизации "Аэропорты Севера" Олег Федоров.

С 1 ноября аэропорт планирует пройти сертификацию реконструированной полосы. Затем прием рейсов будет возобновлен.

Аэропорт "Нерюнгри" (он же "Чульман") - самый южный авиаузел Якутии. Имеет две ВПП - грунтовую для вертолетов и бетонную (длиной 3,6 км, шириной 45 м) для самолетов. Основными клиентами аэропорта из числа перевозчиков являются авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Газпром-Авиа", "ИрАэро", "НордСтар" и "Сибирь" (S7 Airlines).

Якутия Якутск Нерюнгри Чульман Аэропорты Севера Олег Федоров

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

МТС и "Яндекс" получат особый правовой режим для ряда проектов в IT

Что случилось этой ночью: вторник, 16 марта

Пандемия коронавируса

В России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса

В России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса

МВД предлагает ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение

Навального поместили на карантин в колонии владимирского Покрова

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

Осужден кировский эксперт, нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');