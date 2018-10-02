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Путин подписал закон об ответственности за отказ прекратить распространение информации

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают ответственность за неисполнение требований о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной информации.

Закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, степень тяжести административного наказания устанавливается в зависимости от того, сколько раз происходило правонарушение.

Так, в первый раз будет назначаться штраф для граждан в размере до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей и для организаций - до 200 тысяч рублей.

Игнорирование решения суда после привлечения к административной ответственности повлечет повторное привлечение к административной ответственности с максимальным наказанием для граждан в виде административного ареста до десяти суток или обязательных работ до 120 часов, для должностных лиц - ареста до 15 суток или обязательных работ до 200 часов и для организаций - штрафа до 200 тысяч рублей.

Глава государства также подписал поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, ранее в течение года привлекавшимся к административной ответственности за неисполнение требований о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной информации в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа.

Наказание в этом случае составит либо штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Принятый закон предусматривает и наказание для представителей власти, государственных служащих, муниципальных служащих, а также служащих государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

Подобное наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Законопроект был принят Госдумой 20 сентября и одобрен Советом Федерации 26 сентября.

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