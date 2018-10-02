Врио главы КБР уволил двух советников и помощника

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял первые кадровые решения - освободил от должности двоих советников и помощника главы КБР, сообщается на официальном сайте руководителя республики во вторник.

"Освободить Сергея Касумова, Заура Ворокова от должности советника главы Кабардино-Балкарской республики. Освободить Анзора Гонибова от должности помощника главы Кабардино-Балкарской республики", - говорится в тексте указов.

Указы вступают в силу со дня опубликования.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября назначил Кокова временно исполняющим обязанности главы КБР до вступления в должность лица, избранного руководителем республики.