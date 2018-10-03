Сотрудники ФСБ начали обыск в управлении МВД по Екатеринбургу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области в среду проводят оперативные мероприятия в здании управления МВД России по Екатеринбургу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по региону.

"Да, мы проводим оперативные мероприятия на улице Фрунзе, 74", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил "Интерфаксу", что в городском УМВД работают сотрудники регионального УФСБ совместно со следователями окружного управления СКР.

"Сотрудники полиции оказывают необходимое содействие в оперативных мероприятиях для объективного и оперативного разбирательства. Сыщики ФСБ и следователи окружного СКР работают в рамках возбужденного ранее бесфигурантного уголовного дела", - сказал он.

Горелых уточнил, что на процесс исполнения служебных обязанностей обыск не отразился, поскольку оперативные мероприятия проводятся только в одном кабинете.

"Обыск проводится в служебном кабинете одного из руководителей структурного подразделения городского УМВД", - добавил собеседник агентства.

Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве окружного СКР, добавил Горелых.