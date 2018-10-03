Задержан начальник одного из отделов полиции Екатеринбурга, где проходят обыски

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Задержан начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Екатеринбургу Эдуард Воронин, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Эдуард Воронин задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Как сообщалось, сотрудники управления ФСБ по Свердловской области и следователи Четвертого следственного управления СКР в среду проводят оперативные мероприятия в здании управления МВД России по Екатеринбургу. Сотрудники правоохранительных органов работают в рамках в рамках возбужденного ранее "безфигурантного" уголовного дела, которое находится в производстве СКР.