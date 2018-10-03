Совфед одобрил закон, обязывающий предупреждать власти об отмене митингов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об обязанности организатора митинга уведомлять участников и органы власти об отмене массового мероприятия не позднее, чем за один день.

Организатор в таком случае должен будет прониформировать об отмене митинга граждан, а также направить письменное уведомление в орган исполнительной власти, в который подавалась заявка на проведение мероприятия.

В пояснительной записке говорится, что после согласования заявки на органы власти ложится обзанность обеспечить безопасность граждан, а также оказание при необходимости участникам мероприятия неотложной медицинской помощи. Это предполагает траты на доставку металлоискателей, оплату труда сотрудников МВД, медицинских работников, в отдельных случаях может повлечь за собой необходимость перекрытия движения.

Авторы инициативы отмечают, что "в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий, выражающиеся в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится".

"Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер. Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие)", - также указывается в пояснительной записке.

В ней сообщается, что "все мероприятия были согласованы, однако проведены не были, таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад "скорой помощи" в заявленном месте".