Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейВ РоссииТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФ
В России

Госдума обязала уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за день

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем окончательном чтении закона об обязанности организатора митинга уведомлять людей и органы власти об отмене этого мероприятия не позднее, чем за один день.

Организатор в таком случае должен будет принять меры по информированию граждан, а также уведомить об отмене мероприятия в письменной форме орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении публичного мероприятия.

В пояснительной записке авторы отмечают, что после согласования времени и места проведения публичного мероприятия с организатором уполномоченный орган власти должен обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также оказание участникам неотложной медицинской помощи при необходимости. Для этого выделяются бюджетные средства на доставку металлоискателей и металлодетекторов, на оплату труда сотрудников органов внутренних дел, дежурных медицинских работников. В отдельных случаях требуется перекрывать движение транспорта, говорится в проекте закона.

Вместе с тем, авторы инициативы отмечают, что в последнее время участились случаи, когда уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений обеспечивают проведение мероприятия, которое по факту не проводится. "Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер. Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие)", - также указывается в пояснительной записке.

В ней сообщается, что "все мероприятия были согласованы, однако проведены не были, таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад "скорой помощи" в заявленном месте".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Госдума

Новости по теме

В России
Роспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктовРоспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктов
Глава ведомства Анна Попова констатировала, что современная продукция может иметь вкус и запах настоящей, но оставаться фальсификатомПодробнее
 Госдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законовГосдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законов
Международные и иностранные организации не смогут больше быть независимыми экспертами с аккредитацией МинюстаПодробнее
 Сообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией
Ранее "Ведомости" писали, что эти партии, с точки зрения администрации президента, перешли красную черту и могут разделить судьбу внесистемной оппозицииПодробнее
 Террористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФ
По информации Национального антитеррористического комитета, главари группировок приказали своим сторонникам готовить теракты в регионах пребыванияПодробнее
Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров
Документ предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работПодробнее
 Кандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборовКандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборов
Второй тур выборов губернатора пройдет 7 октябряПодробнее
 Суд вновь отправил Навального под арест на 20 сутокСуд вновь отправил Навального под арест на 20 суток
Оппозицинера задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал прежний арестПодробнее
 Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20
Игорь Конашенков подчеркнул, что под угрозой из-за действий F-16 оказались не только военные, но и гражданские самолетыПодробнее
 Поставка С-300 Сирии. Что это значитПоставка С-300 Сирии. Что это значит
Эксперты считают, что реакция Москвы на уничтожение Ил-20 затруднит удары Израиля и США по Сирии, но не станет причиной конфликта с ИерусалимомПодробнее
 Путин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300Путин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300
Российский президент заявил, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии с Ил-20Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейВ РоссииТеррористы вместо отъезда в Сирию стали создавать ячейки в РФВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиВ РоссииКандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборов

Роспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктов

Роспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктовГлава ведомства Анна Попова констатировала, что современная продукция может иметь вкус и запах настоящей, но оставаться фальсификатом Подробнее

Нефть Brent поднялась выше $82 впервые с осени 2014 года

В доме-музее Леонида Андреева в Орле произошел пожар

ВЭБу в 2019-2021 годах урежут субсидии на выплату внешнего долга

Госдума обязала уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за день

Bloomberg сообщил о планах Абрамовича продать "Челси" за 3 млрд фунтов

Госдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законов

Госдума запретила НКО-иноагентам проводить антикоррупционную экспертизу законовМеждународные и иностранные организации не смогут больше быть независимыми экспертами с аккредитацией Минюста Подробнее

Четверо мигрантов арестованы по делу о похищении бизнесмена в Тюмени

Экипаж следующей экспедиции на МКС вылетел в Казахстан

Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Китае

Экс-замглавы ФАС Овчинников перешел в "Роскосмос"

Российские военные развернули ракетный комплекс "Бастион" в Арктике

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 сентября

В МИД РФ заявили, что биолаборатория США использует граждан Грузии как подопытных кроликов

Fitch оценил потенциальный объем проблем банков РФ более чем в 4 трлн рублей

Руководство сельской школы под Астраханью уволили после издевательств над учеником

Сообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией

Сообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокациейРанее "Ведомости" писали, что эти партии, с точки зрения администрации президента, перешли красную черту и могут разделить судьбу внесистемной оппозиции Подробнее

Министры Израиля обсудят ситуацию в регионе и отношения с Россией

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');