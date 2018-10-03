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Юрия Агибалова вывели из состава антикоррупционной комиссии

Воронежский замгубернатора, получивший при увольнении 23 оклада, был включен в состав комиссии днем ранее

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава Воронежской области Александр Гусев исключил из состава антикоррупционной комиссии исполняющего обязанности замгубернатора Юрий Агибалова на следующий день после его включения, следует из документов, опубликованных на сайте облправительства.

В частности, указом губернатора от 1 октября текущего года Агибалов назначался зампредседателя комиссии. Указом от 2 октября подпункт о назначении зампредседателя в предыдущем документе был отменен.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в соответствии с положением о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в ее состав входит председатель комиссии (губернатор), зампредседателя комиссии (замгубернатора - руководитель аппарата) и члены комиссии. Так как в июле 2018 года замгубернатора - руководителя аппарата Геннадий Макина был уволен, возникла необходимость ввести в состав комиссии заместителя губернатора, который курирует деятельность аппарата правительства Воронежской области, а в настоящее время эти обязанности исполняет Агибалов. В дальнейшем документ проходил согласование и регистрацию.

"2 октября 2018 года подписан указ об исключении Агибалова из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции, который опубликован на портале правительства в рабочем порядке. Но в связи с тем, что исполняющий обязанности заместителя губернатора области Агибалов в новый состав регионального правительства, формирование которого завершится до 8 октября, входить не будет, он не войдет и в состав всех совещательных и коллегиальных органов, в том числе в комиссию по координации работы по противодействию коррупции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, врио замгубернатора Воронежской области Агибалову, который был уволен 15 сентября, назначили положенное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов, а также назначили доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. 17 сентября чиновника назначили вице-губернатором.

Губернатор Воронежской области Гусев заявил журналистам, что выплаты чиновнику были назначены законно. Он пояснил, что 14 сентября к нему обратился врио замгубернатора с просьбой уволить его с госслужбы в связи с истечением полномочий. 15 сентября такой указан был подписан, и он касался всех членов действующего правительства.

"Весь действующий состав был переназначен. Делали это осознанно, так как в переходный период много распорядительных документов, хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт. Но в новый состав правительства Агибалов входить не был намерен. Таких разговоров с ним не было", - отметил Гусев.

По его словам, вероятно, правильнее было бы сделать эти выплаты в момент указа о назначении нового состава правительства.

В пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что лицам, замещавшим госдолжности Воронежской области, устанавливается доплата к страховой пенсии по старости и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов.

Прокуратура по заявлению самого Агибалова организовала проверку законности назначенного ему единовременного вознаграждения.

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Теги: Воронежская область, Юрий Агибалов

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Юрия Агибалова вывели из состава антикоррупционной комиссии

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