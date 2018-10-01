В России

Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладов

Действующий состав правительства был переназначен на переходный период, но в новый Агибалов уже не попадет

Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев
Фото: ТАСС, Кристина Бражникова

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал законной выплату 23 должностных окладов врио заместителя губернатора Воронежской области Юрию Агибалову в связи с его выходом на пенсию.

"С точки зрения областного законодательства, выплаты Агибалову были сделаны правильно. Продлевать полномочия он не был намерен", - заявил губернатор журналистам в понедельник.

Он пояснил, что 14 сентября к нему обратился врио замгубернатора с просьбой уволить его с госслужбы в связи с истечением полномочий. 15 сентября такой указан был подписан, и он касался всех членов действующего правительства.

"Весь действующий состав был переназначен. Делали это осознанно, так как в переходный период много распорядительных документов, хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт. Но в новый состав правительства Агибалов входить не был намерен. Таких разговоров с ним не было", - отметил Гусев.

По его словам, вероятно, правильнее было бы сделать эти выплаты в момент указа о назначении нового состава правительства. "Наверное, в этом наша ошибка. Но в законе это однозначно не прописано. Законность этих действий, однако, не вызывает никаких сомнений. Продолжать исполнять обязанности в составе нового правительства Агибалов не будет", - сказал глава региона.

Гусев выразил сожаление, что человек с таким огромным опытом, как Агибалов, уходит из состава правительства. Он будет занимать пост до формирования нового состава правительства, которое завершится 12 октября.

Ранее в пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что лицам, замещавшим госдолжности Воронежской области, устанавливается доплата к страховой пенсии по старости и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов. "Должностной оклад у Агибалова в соответствии с занимаемой должностью составляет 11 тысяч 189 рублей. Данная выплата является единовременной, повторно не назначается и не выплачивается. Соответственно, размер указанной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 рубля. Агибалов является получателем страховой пенсии по старости с июля 2018 года и имеет стаж замещения государственной должности более девяти лет. Назначение ему данной пенсии и единовременной выплаты производится, как только происходит увольнение с должности", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что доплаты к пенсии Агибалову была приостановлена при назначении на государственную должность.

Ранее СМИ сообщили, что врио замгубернатора Воронежской области Агибалову, который был уволен 15 сентября, назначили положенное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов, а также назначили доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. 17 сентября чиновника назначили вице-губернатором.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Воронежская область, Юрий Агибалов
В России
Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладовВоронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладов
Действующий состав правительства был переназначен на переходный период, но в новый Агибалов уже не попадетПодробнее
 Первые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работу
Это обеспечило полуостров дополнительными 500 МВт мощностиПодробнее
 Систему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 годаСистему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 года
Голикова пояснила, что баллы отменять не будут, поскольку такого понятия нет в законодательствеПодробнее
 Песков удивился признанию экс-главы британской разведки в "содействии" приходу Путина к властиПесков удивился признанию экс-главы британской разведки в "содействии" приходу Путина к власти
По словам бывшего главы МИ-6, решение о том, чтобы Тони Блэр сходил с Путиным в оперу, укрепило позиции последнего перед выборами в 2000 годуПодробнее
Избитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октябряИзбитый в ярославской колонии Макаров выйдет на свободу 2 октября
Обнародование видеозаписи, на которой его пытают, привело к арестам 14 сотрудников колонии и проверкам по всей РоссииПодробнее
 Минпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банкахМинпромторг предложил снять ограничения на торговлю алкоголем в алюминиевых банках
По данным "Ъ", законопроектом предусмотрено разрешение на продажу такой продукции в киосках и ларьках, а также в ночное времяПодробнее
 Положения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика вступили в силуПоложения "закона Яровой" о хранении интернет-трафика вступили в силу
Операторов обязали хранить его в течение полугодаПодробнее
 Генконсульство РФ обратилось в МИД Южной Кореи за разъяснениями по задержанию российского суднаГенконсульство РФ обратилось в МИД Южной Кореи за разъяснениями по задержанию российского судна
Компания-владелец судна находится под санкциями СШАПодробнее
 Козак анонсировал болид российского производства для "Формулы-1"Козак анонсировал болид российского производства для "Формулы-1"
Государство готово простимулировать работу потенциальных производителей в течение ближайшего десятилетияПодробнее
 Спасатели продолжили поиски вертолета, совершившего жесткую посадку в ЯкутииСпасатели продолжили поиски вертолета, совершившего жесткую посадку в Якутии
Поиски были приостановлены из-за погодных условийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Шарль АзнавурЭкономикаЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуВ миреНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии ракаВ РоссииСистему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 годаСпортИгорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Главред украинского издания "Страна.ua" получил убежище в Австрии

Что произошло за день: понедельник, 1 октября

Умер Шарль Азнавур, объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины, в Москве задержан экс-депутат Верховной рады, в Крыму запущены первые блоки новых ТЭС Подробнее

До конца года в Химках установят 17 зарядок для электромобилей

Иранское судно село на мель под Астраханью

Песни Шарля Азнавура

Песни Шарля АзнавураВсемирно известный шансонье ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 лет Подробнее

Вдова Цапка отозвала иск о снятии ареста с $6 млн из его наследства

Рубль перешел к укреплению против доллара и евро на усилении роста цен на нефть

Фотохроника 1 октября

Фотохроника 1 октября6 фото

Christie's выставит на торги керамические вазы Гогена и Пикассо

В Армении объявят национальный траур в день похорон Шарля Азнавура

Протестующие против соглашения о границе с Чечней разблокировали трассу в Ингушетии

Глава МВФ предупредила о возможном ухудшении прогноза роста мировой экономики

Рынок акций РФ начал октябрь с умеренной коррекции вниз

Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладов

Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладовДействующий состав правительства был переназначен на переходный период, но в новый Агибалов уже не попадет Подробнее

В Чувашии арестован водитель, сбивший девочку после отказа сесть в его автомобиль

Рогозин назвал МКС венцом сотрудничества РФ и США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');