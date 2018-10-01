Воронежский губернатор назвал законной выплату своему заместителю 23 окладов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал законной выплату 23 должностных окладов врио заместителя губернатора Воронежской области Юрию Агибалову в связи с его выходом на пенсию.

"С точки зрения областного законодательства, выплаты Агибалову были сделаны правильно. Продлевать полномочия он не был намерен", - заявил губернатор журналистам в понедельник.

Он пояснил, что 14 сентября к нему обратился врио замгубернатора с просьбой уволить его с госслужбы в связи с истечением полномочий. 15 сентября такой указан был подписан, и он касался всех членов действующего правительства.

"Весь действующий состав был переназначен. Делали это осознанно, так как в переходный период много распорядительных документов, хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт. Но в новый состав правительства Агибалов входить не был намерен. Таких разговоров с ним не было", - отметил Гусев.

По его словам, вероятно, правильнее было бы сделать эти выплаты в момент указа о назначении нового состава правительства. "Наверное, в этом наша ошибка. Но в законе это однозначно не прописано. Законность этих действий, однако, не вызывает никаких сомнений. Продолжать исполнять обязанности в составе нового правительства Агибалов не будет", - сказал глава региона.

Гусев выразил сожаление, что человек с таким огромным опытом, как Агибалов, уходит из состава правительства. Он будет занимать пост до формирования нового состава правительства, которое завершится 12 октября.

Ранее в пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что лицам, замещавшим госдолжности Воронежской области, устанавливается доплата к страховой пенсии по старости и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов. "Должностной оклад у Агибалова в соответствии с занимаемой должностью составляет 11 тысяч 189 рублей. Данная выплата является единовременной, повторно не назначается и не выплачивается. Соответственно, размер указанной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 рубля. Агибалов является получателем страховой пенсии по старости с июля 2018 года и имеет стаж замещения государственной должности более девяти лет. Назначение ему данной пенсии и единовременной выплаты производится, как только происходит увольнение с должности", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что доплаты к пенсии Агибалову была приостановлена при назначении на государственную должность.

Ранее СМИ сообщили, что врио замгубернатора Воронежской области Агибалову, который был уволен 15 сентября, назначили положенное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов, а также назначили доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. 17 сентября чиновника назначили вице-губернатором.