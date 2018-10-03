В Кабардино-Балкарии убили полицейского

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии обнаружено тело полицейского со следами насильственной смерти, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения республики.

По его словам, тело полицейского с множественными ножевыми ранениями было найдено около реки Баксан. "На момент обнаружения мужчина, к сожалению, уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть", - сказал источник.

При погибшем не было обнаружено табельное оружие. "При осмотре тела кобура была пустой, табельное оружие, предположительно, похищено", - сказал собеседник агентства.