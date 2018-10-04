Двое подозреваемых в убийстве полицейского в КБР ликвидированы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Подозреваемые в убийстве полицейского в Кабардино-Балкарии убиты в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе МВД по республике.

"Сегодня около 7:30 в селе Атажукино полицейскими совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по КБР и регионального УФСБ было установлено местонахождение двоих подозреваемых в убийстве участкового. Злоумышленники были заблокированы на окраине села в одном из помещений сельскохозяйственной фермы", - сообщили в пресс-службе.

"При приближении сотрудников правоохранительных органов подозреваемые открыли огонь из автоматического оружия. Ответным огнем преступники были уничтожены", - добавили в МВД.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа. Возбуждены несколько уголовных дел.

По данным МВД, накануне на окраине села Атажукино Баксанского района КБР было обнаружено тело участкового с признаками насильственной смерти.