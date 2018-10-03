Три человека погибли при крушении вертолета под Костромой

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами крушения вертолета под Костромой, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Частный вертолет выполнял полет по маршруту Heliport Москва-Плес. Связь с вертолетом пропала час назад. Обнаружены обломки и тела троих погибших", - сказал источник.

Вертолет AS-350, по предварительным данным, принадлежал частному лицу.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили обнаружение обломков вертолета. "На месте крушения обнаружены тела трех человек, детей среди них нет. Сейчас выясняется, кому принадлежал вертолет, откуда и куда он летел", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области сообщила о крушении вертолета в Солигаличском районе. "В 18:40 поступило сообщение о падении вертолета около деревни Вонышево, Карцовское с/п, Солигаличского района, Костромской области. На место происшествия выехали подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области", - говорится в сообщении.

В свою очередь осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что "на телефон 112 обратилась женщина, которая, представившись местной жительницей, сообщила, что наблюдает падение вертолета в районе деревни Вонышево".