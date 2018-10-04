Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолета под Костромой

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Костромской области Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при организации полетов после падения вертолета, повлекшего гибель троих человек, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

"Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с падением вертолета 3 октября в Солигаличском районе Костромской области. В результате этого происшествия есть погибшие", - говорится в сообщении.

На место происшествия отправился костромской транспортный прокурор.

Ранее стало известно, что ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.