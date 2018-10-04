Бывший глава Якутии Борисов назначен зампредом комитета Совета Федерации

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Экс-глава Якутии Егор Борисов назначен зампредом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, об этом он сообщил в социальной сети Инстаграм.

"Спектр курируемых этим комитетом направлений довольно широк. Речь идет не только о развитии села, аграрного сектора, но также о решении проблем лесного и водного хозяйства, охоты и рыболовства, земельной политики, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологической безопасности, регулировании качества пищевой продукции, оборота алкоголя и других важнейших сферах", - написал Е. Борисов.

Бывший президент Якутии отметил, что намерен приложить все силы и опыт, чтобы стать "эффективным сенатором, действовать полезно и результативно в интересах родной республики и ее жителей".

Как сообщалось, в конце сентября Е. Борисов был назначен представителем от исполнительного органа госвласти Якутии в Совете Федерации. Он возглавлял республику с 2010 по май 2018 годы. В 2010-2014 годах был президентом Якутии. 27 сентября 2014 года вступил в должность главы республики Саха (Якутия) сроком на пять лет, а 28 мая 2018 года объявил о своей отставке.