Экс-глава Якутии Борисов стал членом Совета Федерации

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава Якутии Егор Борисов назначен представителем от исполнительного органа госвласти Якутии в Совете Федерации, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

"В соответствии с ч. 3 статьи 4 Федерального закона № 229-ФЗ постановляю наделить Егора Борисова полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти республики на срок полномочий главы Якутии", - приводится в сообщении указ главы Якутии Айсена Николаева.

Борисов возглавлял республику с 2010 по май 2018 года.

