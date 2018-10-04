Кандидат на пост главы Хакасии Мяхар назвал условие отказа от участия в выборах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы Хакасии от "Партии роста" Александр Мяхар не исключает, что может снять свою кандидатуру и отказаться от участия в выборах.

"Если я пойму, что с приходом нового врио (главы Хакасии Михаила Развожаева - ИФ) в республику пойдут деньги, будут решаться насущные вопросы, то я, конечно, приму решение о поддержке нового врио и своем неучастии в выборах", - сказал Мяхар агентству "Интерфакс".

На вопрос о том, в течение какого времени он рассчитывает принять это решение (с учетом того, что до выборов остается совсем немного времени), Мяхар ответил, что это станет ясно уже в ближайшее время и многое будет зависеть от самого временно исполняющего обязанности главы республики Развожаева.

"Пока же сегодня будет заседание избиркома, на котором будет назначена дата второго тура выборов", - сказал Мяхар.

Как сообщалось, накануне кандидат от "Партии Роста" Мяхар подал заявление в ЦИК Хакасии о своем участии во втором туре выборов главы республики,.

Также в среду президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Развожаева временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия - председателя правительства республики Хакасия.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ В.Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября Зимин снял кандидатуру с выборов главы республики.

В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем ожидалось участие Коновалова и Филягина. Однако во вторник стало известно, что Филягин, занявший третье место в первом туре, также снялся с выборов.

Теперь, как сообщали в ЦИК РФ, второй тур голосования на выборах в Хакасии может состояться 21 октября. В нем могут принять участие кандидат от КПРФ Коновалов и кандидат от "Партии Роста" Мяхар.