Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Развожаева врио главы Хакасии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио главы республики Хакасия.

Путин уже подписал указ "Об исполняющем обязанности Главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия"о его назначении. До сегодняшнего дня Развожаев занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа.

"Назначить Развожаева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия председателя правительства Республики Хакасия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Хакасия", - говорится в документе.

В указе отмечается, что решение принято в связи с истечением срока полномочий главы Республики Хакасия Виктора Зимина. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин попросил Михаила Развожаева в качестве врио главы Хакасии подготовить там проведение выборов, а затем пообещал вернуть его на работу в Москву.

"У меня к вам необычная просьба и несколько необычное поручение (...) Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые, в полном смысле отвечающие нашим законам выборы", - сказал Путин в ходе встречи с Развожаевым в Кремле.

"И потом я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах - вы сейчас уже заместитель федерального министра - в соответствии с вашими знаниями, опытом и вашими в хорошем смысле этого слова амбициями", - заверил глава государства.

Проблемные выборы в Хакасии

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики.

В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем ожидалось участие Коновалова и Филягина. Однако во вторник стало известно, что Филягин, занявший третье место в первом туре, также снялся с выборов.

Теперь, как сообщили в ЦИК РФ, второй тур голосования на выборах в Хакасии состоится 21 октября. В нем могут принять участие кандидат от КПРФ Коновалов и кандидат от "Партии Роста" Мяхар.