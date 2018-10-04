Полицейский погиб в Туве при задержании банды воров

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции Кызыла Чаян Сенди-оол погиб при исполнении служебных обязанностей, сообщил глава республики Тува Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Старший лейтенант Сенди-оол участвовал в задержании организованной банды воров. Один из них ударил Чаяна ножом. Соболезную родным, всем сердцем переживаю их утрату", - говорится в сообщении.

По данным главы республики, полицейскому было 27 лет.

Кара-оол напомнил, что власти Тувы готовят большой съезд мужчин, который будет посвящен только вопросу борьбы с преступностью.