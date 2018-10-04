В России

Уголовное дело министра спорта Кубани Черновой повторно закрыто

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - МВД повторно прекратило расследование уголовного дела в отношении министра физической культуры и спорта Краснодарского края Людмилы Черновой, подозреваемой в злоупотреблении полномочиями, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг информированный источник, близкий к следствию.

"Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю 30 сентября прекратило уголовное преследование в отношении Черновой и иных неустановленных лиц по ч. 2 ст 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность - ИФ) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За Черновой признано право на реабилитацию", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Источник уточнил, что постановление главного следственного управления регионального главка МВД выносится повторно. Первый раз решение о прекращении дела в отношении министра было принято в конце августа, однако прокуратура края его отменила, признав необоснованным, и продлила следствие еще на месяц - до 30 сентября 2018 года.

"Поводом для возбуждения уголовного дела стало поступившее в апреле 2018 года заявление некоего гражданина А.Попова о противоправных действиях министра физической культуры и спорта Людмилы Черновой и руководства футбольного клуба "Кубань", - напомнил собеседник агентства.

Версия следствия

В период 2012-2013 года краевое Минспорта выделило ОАО "Футбольный клуб "Кубань" целевые субсидии из регионального бюджета на сумму 886 млн рублей в рамках госпрограммы "Развитие и поддержка спортивных команд по игровым видам спорта". Как полагало следствие, вина Черновой заключалась в том, что чиновница не имела права выделять бюджетные деньги акционерному обществу ФК "Кубань", так как средства госпрограммы предназначались исключительно для финансирования некоммерческих организаций.

"Чернова неоднократно допрашивалась и вину в совершении преступления не признавала. Он поясняла, что при перечислении субсидий клубу был неверно применен код бюджетной классификации. Данная ошибка в дальнейшем была выявлена аудиторами Контрольно-счетной палаты Краснодарского края и исправлена, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - объяснил источник.

Следствие, добавил он, пришло к выводу, что, несмотря на допущенные со стороны Минспорта нарушения бюджетной классификации в части применения неверного кода расходов, средства, выделявшиеся в 2012-2013 годах из краевого бюджета футбольному клубу "Кубань" и другим коммерческим спортивным организациям, были израсходованы исключительно по целевому назначению.

В те годы краевое финансирование получили также ОАО "Футбольный клуб "Черноморец", ООО "ПБК Локомотив-Кубань" и ООО "Спортивный клуб по хоккею на траве "Смена".

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Краснодарского края Черновой было возбуждено весной 2018 года. Судом ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Чернова работает в должности министра спорта Краснодарского края с 2012 года.

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Теги: Краснодарский край, Людмила Чернова

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