МВД заинтересовалось советским плакатом со свастикой в отделе полиции Таганрога

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полиция Ростовской области организовала проверку по факту публикации в СМИ фотографии с немецкой свастикой в отделе полиции Таганрога. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По факту публикации фотографии плаката с нацистской символикой организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что в отделе полиции Таганрога в ходе проверки служебной деятельности был обнаружен советский агитационный плакат, на котором изображен солдат, держащий волка в овечьей шкуре, на шее которого была изображена нацистская свастика.