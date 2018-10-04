Терешкова пожертвовала 1 млн рублей храму ярославского села, где находится музей "Космос"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова передала настоятелю храма в поселке Никульское под Ярославлем сертификат на 1 млн рублей для оплаты росписи храма, сообщает правительство Ярославской области.

Денежный сертификат Терешкова получила на втором Евразийском женском форуме в номинации "Служение делу мира".

"Храм строился при непосредственном содействии Валентины Владимировны. Его освящение стало большим событием для региона. В настоящее время главный вопрос - это подготовка храма к зиме. Что касается музея, то есть предложение обратиться с ходатайством в госкорпорацию "Роскосмос" по вопросам пополнения экспозиции и организации детского парка на территории музейного комплекса", - приводятся в сообщении слова губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

На родине Валентины Терешковой состоялось освящение храма в честь Святителя Николая Чудотворца



16 июня на родине первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в пос. Никульское Тутаевского района Ярославской области состоялось освящение хр #Храм #Церковь https://t.co/gbilybOuhz — Православие.Ru (@pravoslavie_rf) 18 июня 2018 г.

Храм во имя Николая Чудотворца стал первой церковью, построенной в поселке Никульское. Его возведение началось в июне 2013 года. Спустя пять лет, в этом году в день 55-летнего юбилея полета Терешковой в космос, состоялось освящение храма.

Также в Никульском ведется активная работа по развитию музейного комплекса "Космос". Продолжается ремонт новых помещений. Здесь планируется организовать экспозиции и зал для интерактивных программ, занятий и других мероприятий.