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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Терешкова награждена орденом Гагарина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил летчика-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Согласно тексту документа, Терешкова награждена "за заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность".

16 июня исполняется 60 лет со дня первого в мире полета женщины в космос, совершенного Терешковой.

Орден Гагарина учрежден указом президента РФ от 27 мая 2023 года.

Валентина Терешкова Владимир Путин
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