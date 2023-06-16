Терешкова награждена орденом Гагарина
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил летчика-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина.
Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Согласно тексту документа, Терешкова награждена "за заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность".
16 июня исполняется 60 лет со дня первого в мире полета женщины в космос, совершенного Терешковой.
Орден Гагарина учрежден указом президента РФ от 27 мая 2023 года.