Кодекс адвокатской этики оспорен в ЕСПЧ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Адвокат Игорь Трунов обратился в Европейский суд по правам человека после отказа Хамовнического суда Москвы признать не действующим Кодекс профессиональной этики адвоката (КПЭА).

"Беспорядочное, произвольное, выходящее за рамки установленные законодателем, внесение поправок в КПЭА сделало его крайне противоречивым актом. Нормы Кодекса не соответствуют принципу правовой определенности, допускают возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения, что ведет к произволу, коррупции и политическому давлению", - сказал в пятницу Трунов "Интерфаксу".

Хамовнический суд Москвы в декабре 2017 года отклонил иск Трунова, требовавшего признать не действующим КПЭА. Позже Мосгорсуд оставил это решение в силе.

В жалобе, поданной в ЕСПЧ, адвокат настаивает на нарушении российскими судами ст. 6 ч. 1 ("Право на справедливое судебное разбирательство"), ст. 8 ч. 2 ("Право на уважение частной и семейной жизни"), ст. 10 ("Свобода выражения мнения") Европейской конвенции по зашите прав человека и основных свобод.

"КПЭА позволяет привлекать к ответственности адвокатов за действия, не связанные с профессиональными обязанностями. Адвокатура является институтом гражданского обществ, адвокаты, помимо профессиональной деятельности, занимаются общественно-политической деятельностью, реализуя свое право на свободу слова, свободу совести и свободу выражения мнения", - пояснил юрист.

Адвокатская палата Московской области 21 сентября 2017 года лишила Трунова статуса адвоката за грубые нарушения Кодекса профессиональной этики. Позже Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск юриста и вернул ему статус адвоката.