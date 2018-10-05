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Половина российской молодежи оказалась не в курсе сталинских репрессий

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Почти каждый пятый россиянин ничего не знает о сталинских репрессиях, а среди молодежи - практически каждый второй. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ВЦИОМ, результаты которых были представлены в пятницу в Москве.

Исследование показало, что 19% россиян впервые слышат о репрессиях сталинского периода, а среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель составляет 47%.

Вместе с тем, подавляющее большинство россиян (80%) знают о сталинских репрессиях. Наиболее информированы о репрессиях респонденты возрастной группы 60 лет и старше - 89%.

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Более трети опрошенных (35%) сообщили, что в их семье были репрессированные родственники. При этом 91% из тех, у кого есть репрессированные родственники, узнал о репрессиях в своей семье из рассказов близких.

"Память о когда-то репрессированных родственниках передается в наше время, прежде всего, по семейным каналам. Люди стремятся узнать больше о своих предках и задействуют для этого разные возможности, от государственных архивов до социальных сетей. Противоречивое отношение к эпохе 1930-1950-х годов и к фигуре Сталина, стоявшего тогда во главе советского государства, не приводит к падению интереса к семейной истории", - прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Инициативный опрос был проведен 14 сентября среди 1600 респондентов.

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Теги: ВЦИОМ, Иосиф Сталин

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