Акция памяти жертв политических репрессий пройдет 30 октября в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Акция "Колокол Памяти" состоится в День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, в Москве на проспекте Сахарова, сообщил глава СПЧ, председатель попечительского совета Фонда Памяти Михаил Федотов.

Он отметил, что акция будет поддержана в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

"В этом году (я говорю от имени Фонда Памяти) акция "Колокол Памяти" будет проведена с 10 утра до 10 вечера. Каждый может туда прийти, поставить свечку, положить цветы к мемориалу. Там будет символический Колокол", - заявил Федотов в пятницу на пресс-конференции в Москве.

"Я надеюсь, что к нашей акции присоединятся и другие города. В частности, мы уже договорились с Екатеринбургом, Санкт-Петербургом, с Московской областью. Надеемся, что присоединится Магадан", - сказал он.