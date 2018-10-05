На пепелище сожженной в Карелии церкви XVIII века нашли древний алтарь

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Специалисты московского института "Спецпроектреставрация" провели обследование сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви, сообщает пресс-служба администрации Карелии в пятницу.

Они выяснили, что меньше всего от огня пострадала алтарная часть - бревна частично сохранились снаружи, но сильно выгорели изнутри. "В нижнем объеме подклета алтаря специалисты обнаружили срубную конструкцию более древнего пятистенного алтаря на самостоятельном валунном фундаменте", - говорится в сообщении.

По предположению специалистов, при последней перестройке храма новый алтарь, вероятно, надстроили над старым, спрятав его внутри новой конструкции.

"Бревна имеют серьезную потерю в диаметре за счет обгорания, однако места сочленений и перерубов сохранились. По обгоревшим чашкам, даже на обугленной поверхности, хорошо читаются засечки и зарубки от инструмента", - отмечается в релизе.

В срок до 15 ноября уцелевшие фрагменты должны быть перевезены в закрытое помещение. Региональные власти ведут переговоры с кондопожским ЦБК о выделении складов. До этого момента их сохранность на месте пожара обеспечит круглосуточная охрана.

Как сообщалось, 10 августа этого года пожар практически полностью уничтожил уникальную Успенскую церковь XVIII века в Кондопоге. Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, называющего себя сатанистом. Возбуждено уголовное дело.

Успенская церковь - уникальный памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1764 году. Поставлен на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР в 1960-м году. Общая площадь памятника составляла 260,3 кв. м.