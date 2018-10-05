В Татарстане 18 несовершеннолетних отравились духами

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Массовое отравление детей произошло в Арском районе Татарстана, сообщает в пятницу пресс-служба Минздрава республики.

"18 человек доставлены в Арскую центральную районную больницу, 16 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом.

Детям оказывается вся необходимая помощь. Вопрос находится под контролем руководства Минздрава региона. Подробности происшествия выясняются.

Студенты колледжа отравились духами

В пресс-службе Минздрава "Интерфаксу" уточнили, что отравившиеся - студенты второго курса Арского педагогического колледжа. В больницу они стали поступать в районе полудня. По предварительным данным, отравление произошло после того, как одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения.

По факту отравления студентов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности). "Проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воздуха. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз", - говорится в пресс-релизе.