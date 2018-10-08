Причиной госпитализации 18 студенток колледжа в Татарстане стала аллергия

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Причиной ухудшения состояния здоровья 18 студентов Арского педагогического колледжа стала аллергическая реакция на один из компонентов туалетной воды, распыленной в аудитории, сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Сергей Осипов.

"Одна из учащихся распылила духи, после чего учащиеся почувствовали головную боль, тошноту, некоторые пожаловались на повышение и понижение давления. Все это вкладывается в картину острой аллергической реакции, скорее всего, это аллергическая реакция на один из компонентов туалетной воды. Все обратившиеся были госпитализированы в Арскую центральную районную больницу. Небольшое введение антигистаминных препаратов купировало аллергическую реакцию", - сказал Осипов.

Он же сообщил, что экспертиза проб воздуха показала, что никаких отправляющих веществ в воздухе в колледже не было, инфекций тоже. При этом, Осипов отметил, что токсикологическое исследование духов продолжается. К выяснению обстоятельств случившегося подключились правоохранительные органы. Они проводят работы по идентификации вещества, которое вызвало эту реакцию.

Госпитализированные после инцидента 18 учащихся колледжа готовятся к выписке. "Сегодня после обхода начнется выписка. Состояние у всех стабильное," - сообщили агентству в понедельник в Минздраве региона.

Ранее сообщалось, что в педколледже произошло массовое отравление студентов, после которого 18 учащихся были госпитализированы. Все они девушки, второкурсницы педколледжа.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).