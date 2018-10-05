СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ подтвердил факт возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями руководством фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы", сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.

"Совет получил ответ Следственного комитета РФ c информацией о расследовании уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководства Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы"", - говорится в сообщении.

В ответе СК сообщается, что уголовное дело было возбуждено 1 августа 2018 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") по заявлению бывшего члена правления МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы" Натальи Авиловой о злоупотреблении руководителем организации Ксенией Соколовой своими полномочиями, "что, по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба".

"В ходе предварительного следствия проверяются действия К.Соколовой по распоряжению средствами благотворительной организации и возможному наличию ущерба, которым будет дана надлежащая правовая оценка", - отметили в Следственном комитете.

В СПЧ сообщили, что расследование ведется следователями главного следственного управления СК РФ и находится на особом контроле председателя Следственного комитета.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что СКР возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в благотворительном фонде "Справедливая помощь Доктора Лизы". По словам главы СПЧ Михаила Федотова, следователи проводили проверку по заявлению одного из сотрудников фонда, однако речь идет о событиях до смены руководства организации.

Организация "Справедливая помощь" была основана членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Елизаветой Глинка (Доктор Лиза). Глинка погибла в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года.

После этого благотворительный фонд был официально переименован в фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы", его возглавила журналистка Ксения Соколова. В начале июля на этом посту ее сменила исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих "Со-единение" Татьяна Константинова.