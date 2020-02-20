В Москве открылся Центр Елизаветы Глинки

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В день рождения Доктора Лизы, 20 февраля, в Москве на Пятницкой улице открылся Центр Елизаветы Глинки - музей милосердия и доброты, передает корреспондент "Интерфакса".

Как отметила на церемонии открытия директор фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова, Елизавета Глинка никогда не принимала подарков в день рождения. "В этот день, если вы меня любите, если вы хотите меня порадовать, пожалуйста, принесите что-нибудь для моих подопечных, пациентов. Бинты, шприцы, тушенку, растительное масло, говорила Доктор Лиза", - рассказала Авилова.

С инициативой открыть музей выступили родные, друзья и коллеги Елизаветы Глинки, трагически погибшей в декабре 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем.

В Центре расположена выставка и интерактивный музей, где посетители смогут получить информацию о людях, занимавшихся в России и в мире благотворительностью, о меценатах, врачах, филантропах, подвижниках.

18 февраля в Госдуме открылась выставка, посвященная памяти Доктора Лизы. Также прошел закрытый показ фильма "Доктор Лиза". Фильм повествует об одном дне из жизни Елизаветы Глинки. "Она объединяла самых разных людей, умела с ними договариваться, и сегодня мы все ее вспоминаем", - сказал на открытии выставки председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что необходимо делать все для того, чтобы сохранить память о Докторе Лизе.

Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза - врач паллиативной медицины и исполнительный директор благотворительного фонда "Справедливая помощь", была членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

25 декабря 2016 года вблизи Сочи потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. Погибли 92 человека. Воздушное судно летело в Сирию на авиабазу Хмеймим, на его борту находились артисты и руковолитель ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, журналисты, общественные деятели, включая Глинку, а также сотрудники Минобороны РФ.