Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта "МБХ медиа"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал зеркало сайта проекта "МБХ медиа" на предвыборном сайте Ксении Собчак, сообщает редакция издания.

"РКН заблокировал зеркало сайта "МБХ медиа" по адресу mbk.sobchakprotivvseh.ru. Но мы все равно с вами - в наших соцсетях", - говорится в сообщении редакции, размещенном на сайте проекта.

В реестре блокировок Роскомнадзора отмечается, что доступ к сайту ограничивается в соответствии с решением Генпрокуратуры 27-31-2018/Ид1339-18 от 20 февраля 2018 года по статье 15.3 федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В декабре прошлого года на территории РФ был заблокирован сайт "Открытой России", основанной Михаилом Ходорковским, как нарушающий законодательство о нежелательных организациях. После этого организация запустила новый проект - "МБХ медиа".

Сайт "МБХ медиа" был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры 21 февраля 2018 года, тогда же зеркало сайта было создано на сайте предвыборной кампании кандидаты в президенты РФ Ксении Собчак - sobchakprotivvseh.ru.

14 июня Таганский суд Москвы отказался признать по иску экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского незаконной блокировку издания.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, когда Генпрокуратура потребовала заблокировать "МБХ медиа", ведомство привело определенные материалы, которые нужно удалить. Он отметил, что "МБХ медиа" эту информацию удалило, что являлось основанием для разблокировки сайта.