Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело по факту причинения телесных повреждений группе заключенных исправительной колонии №6, где несколько осужденных устроили беспорядки, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Дело расследуется по части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Официальный представитель управления Лариса Болдинова уточнила "Интерфаксу", что телесные повреждения в результате конфликта в колонии получили более 20 заключенных.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных виновных лиц", - отмечается в сообщении СУ СКР.

Согласно информации УФСИН России по Омской области, в связи с тем, что зачинщики беспорядков продолжили выдвигать "незаконные требования" (предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания) руководство оперативного штаба ввело на территорию учреждения сводный отряд. Это необходимо было для того, чтобы "изолировать отрицательно настроенных осужденных" и провести обыски для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на других осужденных, отметили в УФСИН.

"При проведении данной операции оружие и специальные средства не применялись. (...) Отрицательно настроенные осужденные сопротивления не оказывали", - отмечается в сообщении УФСИН и подчеркивается, что процесс был зафиксирован на видео.

В настоящее время зачинщики беспорядков изолированы от основной массы осужденных, говорится в информации ведомства.

Представители уполномоченного Омской области по правам человека Игорь Патрахин и члены Общественной наблюдательной комиссии Омской области Наталия Бугрова, Андрей Мельников принимают участие в работе оперативного штаба.

Ранее несколько десятков заключенных ИК-6 устроили драку после того, как им не удалось привлечь на свою сторону остальных осужденных, чтобы потребовать послабление режима.

Сообщалось, что руководство подразделения и управления совместно с представителями прокуратуры ведут переговоры с инициаторами беспорядков.

ИК-6 - колония строго режима для впервые осужденных за тяжкие преступления.