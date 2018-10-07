Что произошло за день: воскресенье, 7 октября

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Советник главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Артем Перехрист опроверг информацию о том, что 8 октября депутаты парламента республики повторно рассмотрят договор об административной границе с Чечней. Ранее на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов заявил, что парламент Ингушетии может вернуться к обсуждению этого документа.

- В омской исправительной колонии произошли беспорядки, несколько десятков заключенных устроили драку после того, как им не удалось привлечь на свою сторону остальных осужденных, чтобы потребовать послабление режима. В результате конфликта пострадали более 20 заключенных. Было возбуждено уголовное дело.

- С космического корабля "Союз МС-09" доставили на Землю частицы пыли, которые помогут установить происхождение отверстия в его корпусе.

- Британские СМИ сообщили, что военные рассмотрели возможность проведения обширной кибератаки в отношении России в случае, если она нападет на страны Запада. По их данным, чиновники из британского правительства пообещали нарастить наступательный киберпотенциал, в том числе возможность "отключить свет" в Кремле.

- Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии превысило 1,7 тыс. человек. Порядка 5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

- Боец ММА Конор Макгрегор заявил, что готов снова сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Нурмагомедов защитил свой титул в UFC, победив Макгрегора на поединке в Лас-Вегасе.