Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область) вулкан Эбеко в понедельник утром выбросил столб пепла высотой до 3 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"На вулкане Эбеко утром в понедельник наблюдался пепловый выброс на высоту до 3 км, шлейф распространился в южном направлении от вулкана на расстояние до 6 км", - говорится в сообщении.

В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущалось. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.