Омбудсмен в ближайшие часы посетит колонию, где заключенные устроили беспорядки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова намерена посетить исправительную колонию №6, где в выходные в ходе беспорядков получили телесные повреждения более 20 заключенных, сообщили агентству "Интерфакс" в аппарате уполномоченного.

"Она собирается ехать в колонию, сейчас как раз они согласуют с УфСИН удобное время", - сообщили в аппарате. Собеседник также отметил, что по итогам визита в колонию будет принято решение об оказании необходимой помощи.

Как сообщалось, в выходные несколько десятков заключенных ИК-6 устроили драку. Зачинщиками стали "отрицательно настроенные осужденные", требующие послабления режима. В ходе драки пострадали более 20 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

ИК-6 - колония строго режима для впервые осужденных за тяжкие преступления.