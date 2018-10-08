Мужчина пытался дать взятку золотом при задержании за незаконную добычу металла

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и ФСБ задержали семерых жителей Бодайбинского района Иркутской области по подозрению в незаконной добыче рудного золота, один из задержанных пытался дать взятку золотом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По данным полиции, с мая по сентябрь текущего года преступная группа вела незаконную добычу рудного золота на участке "Большой Чанчик", лицензия на разработку которого принадлежит группе золотодобывающих компаний. "Ущерб собственнику золоторудного участка превышает 550 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли у преступников 20 граммов промышленного золота, мобильные телефоны, радиостанции, спецоборудование для добычи и обработки рудного золота, транспорт повышенной проходимости, спецтехника, огнестрельное оружие.

В свою очередь пресс-служба Следственного управления СКР по региону сообщает, что один из участников преступной группы - 38-летний житель поселка Артемовский - при задержании пытался дать взятку сотруднику полиции в виде 200 граммов золота, что в денежном эквиваленте составляет около 520 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере". По факту кражи рудного золота дело возбуждено по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Семерым подозреваемым, четверо из которых ранее уже были судимы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в связи с сотрудничеством со следствием.

Большой Чанчик - одна из золотоносных рек в Бодайбинском районе, на территории которого добывают до 90% золота в Иркутской области.