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Полиция изъяла банку с золотом почти на 3 млн руб. у жителя Чукотки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли крупную партию золота у жителя чукотского города Билибино, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба окружного УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у 46-летнего мужчины стеклянную банку с драгметаллом.

"Как показала экспертиза, изъятое вещество является природным рассыпным шлиховым и рудным золотом, содержащем в своем составе химически чистое золото и серебро, весом 917 гр. и 106 гр. соответственно, на общую сумму более 2,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 191 УКРФ (незаконный оборот драгоценных металлов).

Чукотка

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