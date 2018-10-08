На Чукотке возбудили дело по статье "убийство" в связи с пропажей школьницы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы на Чукотке возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с пропажей 13-летней школьницы.

"Девочка 4 октября около 8 часов вышла из дома в направлении школы и не вернулась, на занятиях отсутствовала", - сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что следствие отрабатывает несколько версий произошедшего, в том числе и ту, что несовершеннолетняя могла стать жертвой преступления.

"В настоящее время осмотрено место происшествия. Совместно с оперативным подразделением полиции установлен круг общения и увлечения несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

Пропавшего ребенка в круглосуточном режиме ищут полиция и волонтеры.