Черепаху спасли на мусороперегрузочной станции в Саратове

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники мусороперегрузочной станции (МПС) в поселке Елшанка города Саратова обнаружили в общем потоке отходов живую черепаху, сообщает пресс-служба филиала АО "Управление отходами" в понедельник.

"Как животное попало на МПС, не известно, однако черепахе повезло. Поскольку все отходы проходят предварительную сортировку и визуальный контроль, черепаха не попала прямиком в пресс-компактор (где отходы измельчаются - ИФ)", - говорится в сообщении.

Спасенное животное забрал к себе домой один из сотрудников предприятия.